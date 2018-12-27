Жителей Питкяранты просят запастись холодной водой

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Из-за аварии на сетях жители одного из городов Карелии остались без холодного водоснабжения.
Как сообщается в паблике "Телевидение Питкяранта", в связи с проведением работ по устранению аварийной утечки на сетях водоснабжения в районе улица Привокзальная подача холодного водоснабжения прекращена.
Планировалось, что вода появится в домах жителей Питкяранты сегодня к 22.00. Работы должны были продолжится 28 декабря с утра, но ситуация изменилась. Подача воды сегодня невозможна.
"На данный момент работы по устранению аварии не прекращаются и производятся все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления водоснабжения города. Просьба запастись водой…", - пишут в паблике.
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