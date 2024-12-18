Жителей Северо-Запада предупредили об аномальных холодах

Научный руководитель Гидрометцентре России сообщил об аномалиях до 17 градусов ниже нормы в регионах СЗФО.

Аномально холодная погода с температурой на 6-17 градусов ниже нормы прогнозируется в регионах Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урале, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномалии очень заметные в СЗФО с 18 по 20 декабря. В Архангельской области температура на 6-12 градусов ниже нормы и морозы до 25 градусов. В Ненецком автономном округе — на 8-12 градусов ниже нормы и морозы до 30. В Мурманской области на 14-15 градусов ниже нормы и мороз до 28. В республике Коми на 8-17 градусов температура ниже нормы и морозы до 28-33 градусов. И даже на востоке Ленинградской области на 8-14 градусов температура ниже нормы, до минус 22», — сказал Вильфанд.

По словам Вильфанда, температура ниже нормы на 5-6 прогнозируется в регионах ЦФО 18–19 декабря. При этом, на 6-9 градусов ниже нормы температура будет в Тверской, Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях — минус 15-21 градусов. В Рязанской области прогнозируется минус 12-17 градусов.