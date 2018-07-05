Жители Беломорска просят показать матч российской сборной на главной сцене в День Карелии

Болельщики из Беломорска, где будет проходить День Карелии, просят организовать трансляцию матча сборной России на большом экране главной сцены праздника.

Жители Беломорска предлагают устроить фан-зону для массового просмотра четвертьфинального матча между сборными Хорватии и России на главной площадке Дня республики. Об этом сообщает паблик газеты "Беломорская трибуна".

"Огромная просьба к администрации города и к организаторам проведения Дня Республики в Беломорске. 7 июля будет проходить матч Чемпионата Мира по футболу- четвертьфинал между сборными России и Хорватии. Организуйте трансляцию матча на сцене центральной площадки празднования. Давайте поболеем за нашу сборную все вместе, тем более есть отличный повод собраться всем городом. Я был на FanFest в Петербурге, поверьте - это очень круто. Давайте устроим свою фан-зону",- написал житель Беломорска в паблике.

Седьмого июля в Беломорске состоится празднование Дня Карелии. В этот же день в Сочи пройдет четвертьфинальный матч между сборными Хорватии и России на Чемпионате мира по футболу. Состязание начнется в 21.00 по московскому времени. В это время на главной сцене Дня Карелии, согласно программе мероприятия, будет проходить танцевальная программа с участием DJ Цветкоff.