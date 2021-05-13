Жители деревень Олонецкого района пожаловалось на загрязнение реки местным предприятием

Жители нескольких деревень Олонецкого района Карелии написали коллективное обращение в парламент с жалобой на совхоз «Аграрный», который загрязняет навозными стоками местную речку.

Это письмо, которое подписали около 100 человек, обсуждалось сегодня на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

От имени авторов обращения выступила местная жительница Елена Афанасьева, по словам которой совхоз «Аграрный» не обращает внимания на жалобы, регулярно оплачивает штрафы за несоблюдение экологических норм, но никаких мер не принимает. «Налицо конфликт интересов населения и бизнеса», — сказала Афанасьева. Что ответила директор совхоза, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».