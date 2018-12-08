Жители дома в Петрозаводске оказались в сложной ситуации

В столице Карелии несколько десятков человек выселяют на улицу.

В Петрозаводске собственник многоквартирного дома - "Петрозаводскстрой" попросил жильцов, занимающих жилплощадь по договору коммерческого найма, выкупить комнаты или освободить помещения до 31 декабря 2018 года. Жители комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 в растерянности.

Активисты, которым грозит выселение, обратились в редакцию "Столицы на Онего" за помощью и пригласили на общее собрание жильцов, где обсуждался вопрос: как не оказаться под Новый год на улице.

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