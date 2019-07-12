Жители домов на Октябрьском проспекте остались без воды из-за ремонтных работ

Причина временного отсутствия водоснабжения в районе Октябрьского проспекта – ремонтные работы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Рабочие ООО "Управление механизированных работ КСМ" устраняют повреждение инженерных сетей, из-за которого временно отключено холодное водоснабжение в домах №№ 33,35, 39,41,44,44-А по Октябрьскому проспекту, доме 13-Б, по улице Краснофлотской и дошкольном учреждении - МДОУ №83 (дом №37 по Октябрьскому проспекту).

Специалисты принимают меры для скорейшего восстановления подачи воды.