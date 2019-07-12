Жители домов на Октябрьском проспекте остались без воды из-за ремонтных работ

Новости по теме
Загрузка...
Причина временного отсутствия водоснабжения в районе Октябрьского проспекта – ремонтные работы, сообщили в администрации Петрозаводска.
Рабочие ООО "Управление механизированных работ КСМ" устраняют повреждение инженерных сетей, из-за которого временно отключено холодное водоснабжение в домах №№ 33,35, 39,41,44,44-А по Октябрьскому проспекту, доме 13-Б, по улице Краснофлотской и дошкольном учреждении - МДОУ №83 (дом №37 по Октябрьскому проспекту).
Специалисты принимают меры для скорейшего восстановления подачи воды.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
05.07.2019, 09:15
08.07.2019, 13:35
08.07.2019, 14:11
08.07.2019, 15:56
11.07.2019, 15:34
Аналитика
11.07.2019 14:27
Политкухня
Контрольно-счетная палата Карелии делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий республиканского правительства.
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
08.07.2019 13:39
05.07.2019 09:15
Чтиво
10.07.2019 13:51
Без политики
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
09.07.2019 09:22
08.07.2019 12:32
04.07.2019 14:04
Медиа
08.07.2019 15:13
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии