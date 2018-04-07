Жители Древлянки получили две квитанции за квартиру

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В Петрозаводске жителям одного из домов по бульвару Интернационалистов пришли две квитанции за квартиру, люди не знают, по какой из них платить за март.
"Пришли две одинаковые квитанции только с разными расчетными счетами. Без объяснения причин. Пошли к соседям узнать, в чем дело. Они в панике, так как у них автоплатеж. Вообще, вроде как, два раза сосчитали", - рассказала одна из жительниц.
"Столица на Онего" пока не располагает комментариями ООО "Центр" и ООО "УК "Триал".
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