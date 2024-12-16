Физика подложила подлянку жильцам, передающим показания газовых счетчиков

В сети рассказали, как температурные коэффициенты влияют на квитанции за газ.

Жильцы, передающие показания газовых счетчиков, могут столкнуться с неприятным сюрпризом в ближайших платежках за коммунальные услуги, сообщили в паблике «КАРЕЛИЯ 10» с ссылкой на PrimaMedia. Причина кроется в особенностях поведения газа при разных температурах и в методе расчета потребленного объема, который учитывает так называемые «температурные коэффициенты».

Как рассказали в группе, объем газа изменяется в зависимости от температуры окружающей среды: в холодное время года он становится меньше, а в теплое — больше. Из-за этого показания уличного газового счетчика могут неточно отражать реальное потребление.

Чтобы учесть эти колебания, применяются температурные коэффициенты. Они позволяют скорректировать показания счетчика и рассчитать точный объем потребленного газа. Эти коэффициенты утверждаются Росстандартом два раза в год для каждого региона.

И если газовый счетчик не оснащен системой автоматической температурной компенсации, то итоговая сумма в квитанции будет рассчитываться с учетом температурного коэффициента.