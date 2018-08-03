Жители Древлянки расчистили территорию под строительство новой велодорожки

Продолжается обустройство велопешеходной дорожки на Древлянке, сообщили в администрации Петрозаводска.

Уже к осени маршрут "Тропа Ивана-царевича" соединит два новых жилых комплекса.

Организация "Карелподряд" продолжает прокладывать новую велопешеходную дорожку на Древлянке. Помощь строителям оказывают и местные жители, которые активно участвуют в обустройстве будущего "маршрута здоровья".

На этой неделе представители инициативной группы граждан завершили расчистку территории рядом со строящейся велодорожкой, убрав мусор и сучья, начали выкладывать камнями дно будущего пруда.

Как ранее сообщалось, создание велопешеходной дорожки "Тропа Ивана-царевича" протяженностью два километра ведется в рамках реализации программы поддержки местных инициатив.

Стоимость объекта - чуть более 1,6 миллиона рублей. Завершение строительства предусмотрено в сентябре.