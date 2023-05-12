Жители двух поселков на юге Карелии рискуют остаться без воды

Глава администрации Сортавальского района рассказал о проблемах коммунальщиков, которые могут привести к отключению водоснабжения.

Как на своей странице в соцсети рассказал глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич, предприятие МУП «ЖКХ Сортавальского муниципального района» сегодня испытывает экономические трудности, которые могут привести к прекращению подачи воды в Кааламо и в Рускеала.



«Конечно, такой ситуации быть не должно, - написал чиновник. - Руководит предприятием Сергей Павилайнен. Человек он ответственный, но не все зависит от него. Сразу скажу: ситуация сложная. Ранее планировалось, что система водоснабжения и водоотведения в Кааламо будет реконструирована благодаря программе приграничного сотрудничества «Чистая вода». Сопровождало проект ООО «Карелводоканал».



По словам Гулевича, проект закрыли в связи со сложившейся политической ситуацией.



«Поэтому предприятие лишилось таких возможностей. При этом предприятие ежегодно получает из местного бюджета семь миллионов рублей, что способствует предотвращению его банкротства», - написал Гулевич.



В прошлом году в районе отремонтировали станцию очистки воды первого подъема в поселке Кааламо. Теперь необходим ремонт станции второго подъема, отметил Гулевич. Проектно-сметная документация уже готова.



«Сейчас будем обращаться в министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии для оказания финансовой поддержки. С нашей стороны продолжаем вести работу по вступлению в федеральную программу «Чистая вода», - сообщил Гулевич.



Сейчас питьевую воду в поселки подают бесперебойно, отметил глава районной администрации.