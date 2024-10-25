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Сегежанам, с ночи оставшимся без водоснабжения из-за аварии, 3 ноября подвезут воду

Новости. Происшествия
08:20, 03 Ноября 2024
фото: © pocketlight / istockphoto

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Из-за аварии на сетях 2 ноября в Сегеже отключили холодное водоснабжение.

Об отключении воды сообщила администрация Сегежского округа.

Холодное водоснабжение было отключено  накануне, 2 ноября, в 23.00 в домах №№ 5 и 6 на ул. Бульвар Советов в Сегеже.

Воду отключили из-за аварии на городских сетях ХВС. 

Подвоз воды будет осуществляться 3 ноября, написали в официальном паблике округа.

Место расположения автоцистерны на дворовой территории:

Ул. Бульвар Советов, 5:

09.00 — 10.00, 11.00 — 12.00, 13.00 — 14.00, 15.00 — 16.00.

Ул. Бульвар Советов, 6:

10.00 — 11.00, 12.00 — 13.00, 14.00 — 15.00, 16.00 — 17.00.

К устранению аварии бригада приступила в в воскресенье, 3 ноября, в 8 часов утра.

«Приносим извинения за предоставленные неудобства», — написали местные власти в сети.

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