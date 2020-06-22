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Жители города Карелии через суд обязали власти отремонтировать дорогу

Новости. Общество
07:15, 23 Июня 2020
фото: ГИБДД Петрозаводска
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В Сортавале жалоба жителей улицы Холмистая на плохую дорогу дошли до суда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жители улицы Холмистая в Сортавале пожаловались в прокуратуру на плохую дорогу, которую местные власти никак не хотят ремонтировать.

Прокуратура выехала на место и установила, что администрацией Сортавалы в нарушение требований Федеральных законов длительное время не предпринимались меры по приведению автомобильной дороги по ул. Холмистая в состояние, соответствующее предъявляемым требованиям.

Так, проверкой зафиксированы многочисленные дефекты проезжей части на названной улице, в числе которых превышающие предельные размеры выбоины, проломы проезжей части, оказывающие негативное влияние на состоянии безопасности дорожного движения на указанном участке.

По результатам проверки прокурор города предъявил исковое заявление к администрации Сортавалы об устранении выявленных дефектов дорожного полотна.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу.

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