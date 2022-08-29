Жители города в Карелии жалуются на проделки вандалов

Неизвестные вандалы разломали скамейку в парке, происшествие возмутило горожан.
В паблике «Питкяранта life» сообщают о неизвестных вандалах, которые сломали скамейку, установленную в парковой зоне.
«Центральный парк… Люди, которые это ломают, — зачем?», — гласит текст поста.
Ранее сообщалось, как скамейка «для алкашей» в Петрозаводске обросла мусором.
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