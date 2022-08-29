Скамейка «для алкашей» в Петрозаводске обросла мусором

Петрозаводчанка жалуется, что поставленная в городском сквере скамейка, ставшая прибежищем «пьющих и алкашей», теперь обросла горами мусора, а коммунальная служба игнорирует просьбы убрать его.

Ранее «Столица на Онего» писала про скамейку для «пьющих и алкашей», установленную в городском сквере возле дома по адресу: Нойбрандербургская, 19. Там, по словам бдительной горожанки, каждый день начали собираться выпивающие люди.

И вот — продолжение истории. Та же скамейка, но уже с большим количеством накопившегося мусора.

«Звонили в коммунальную службу чтобы убрали мусор. Прошла неделя — мусор не убрали. Звонили сегодня. Заявка опять принята. Посмотрю, что будет. Сначала сидели алкаши, а теперь и еще мусор не убирают. Урны нет. Жители дома поставили и ставят уже коробки», — пожаловалась жительница Петрозаводска.

Женщина выразила надежду, что в ближайшее время порядок в городском сквере все-таки будет наведен.