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Жители и гости карельской столицы увидели «Сказку о влюбленных и скрипаче»

Новости. Общество
10:36, 11 Августа 2021
фото: © Алексей Шошин

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Московские артисты выступили в Петрозаводске с кукольным спектаклем для детей и взрослых.

В минувший вторник, 10 августа, на Онежской набережной возле скульптуры «Рыбаки» состоялось бесплатное представление. Перед зрителями выступил уличный кукольный театр «Балаганчик сказок» из Москвы. Для маленьких петрозаводчан и их родителей артисты показали спектакль «Сказка о влюбленных и скрипаче». Его сценарий написан по мотивам ирландской народной сказки «Воскресение Рафтери». Всё представление сопровождала живая музыка.

Среди зрителей можно было увидеть и главу города Владимира Любарского. Уже несколько лет он организует походы на различные культурные мероприятия для маленьких петрозаводчан, оставшихся без попечения родителей. На уличный спектакль вместе с Владимиром Любарским пришли воспитанницы Центра помощи детям «Надежда» – Аня и Илона.

Отметим, что молодежная театральная труппа «Балаганчика сказок» на добровольных началах даёт представления на открытых уличных площадках столицы и в других городах по всей европейской части России. С 2016 года каждое лето актёры отправляются на гастроли в регионы. На сегодняшний день театр выступил более чем в 30 городах. Среди них – Нижний Новгород, Казань, Кострома, Вологда, Владимир, Псков, Новгород Великий, Смоленск, Рязань, Вытегра и многие другие.

По словам актёров, главную задачу своих выступлений они видят в том, чтобы средствами театрального искусства говорить с маленькими зрителями о вечных ценностях: о дружбе и любви, верности и милосердии, патриотизме. Петрозаводск в этом году стал самой северной точкой путешествия театральной труппы. Далее артисты отправились в город Сортавала.

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