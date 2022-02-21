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Жители Карелии активно пользуются терминалами безналичной оплаты Сбербанка в офисах МФЦ

Новости. Общество
12:20, 25 Февраля 2022
фото: © Лилия Кончакова / «Республика»

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За 4 квартал 2021 года жители республики совершили около 9,5 тысяч платежей через терминалы, установленные в офисах МФЦ - это на 25% больше, чем в 3 квартале 2021 года.

В 4 квартале 2021 года жители Карелии совершили порядка 9,5 тысяч платежей через терминалы безналичной оплаты Сбербанка, установленные в отделах предоставления услуг Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия». Это на 25% больше, чем в предыдущем квартале прошлого года.

Наиболее часто в конце 2021 года оплачивались госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и регистрацию прав на недвижимое имущество.

«В конце прошлого года были обновлены все рекорды по уровню проникновения безналичных платежей. В 4 квартале почти 70% таких операций были совершены жителями республики по банковским картам Сбербанка, благодаря чему Карелия в очередной раз вошла в тройку самых „безналичных“ регионов страны. Наша республика достаточно уверенно занимает лидирующие позиции по доле безналичных расходных операций, и мы ожидаем, что текущие темпы сохранятся в течение ближайших нескольких лет», — отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Оборудование МФЦ республики терминалами Сбербанка началось в 2020 году. В настоящий момент устройствами для безналичной оплаты оснащены окна обслуживания населения во всех 18 отделах МФЦ Республики Карелия.

«Для удобства граждан Республики Карелия МФЦ постоянно развивается и расширяет линейку доступных сервисов, чтобы процесс предоставления услуг стал доступным, качественным и удобным. Оплачивать государственную пошлину одновременно с обращением за предоставлением государственными услугами, по которым она предусмотрена, намного удобнее. Не нужно обращаться в банк, заранее получать реквизиты. Все сделают прямо в отделе предоставления услуг МФЦ», — рассказал директор МФЦ Республики Карелия Сергей Седлецкий.

Оплатить услуги Росреестра, госпошлины ГИБДД, УМВД, ЗАГСа и другие можно картой любого банка в том числе в одно касание, приложив к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или умные устройства с подключёнными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или SberPay.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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