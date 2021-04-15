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Жителей Карелии бесплатно научат скандинавской ходьбе

Новости. Общество
17:20, 16 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Спорт-норма жизни Карелия»
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В рамках проекта по обучению инструкторов скандинавской ходьбы для жителей Петрозаводска и районов республики организованы бесплатные занятия.

В паблике «Спорт — норма жизни Карелия» сообщили, что жители Петрозаводска и районов республики могут бесплатно позаниматься скандинавской ходьбой под руководством сертифицированных инструкторов.

В Карелии реализуется проект по обучению инструкторов скандинавской ходьбы. Для участников было организовано 16 академических часов теоретической подготовки и 8 часов практических занятий. Будущие инструкторы учились построению тренировочного процесса, различным типам упражнений, распределению нагрузки и повышению эффективности занятий.

Так, 19 сертифицированных инструкторов готовы обучать скандинавской ходьбе в Петрозаводске, а также городах и поселках республики. Инструкторы проведут не менее пяти бесплатных занятий для желающих освоить правильную технику скандинавской ходьбы.

К занятиям в группах с сертифицированными инструкторами ScandiKarjala можно присоединиться в Петрозаводске (Соломенное, Октябрьский проспект, Кукковка, Центр) и в районах Карелии: Кондопоге, посёлках Мегрега и Видлица (Олонецкий район), Лендеры (Муезерский район), Боровой (Калевальский район) и Сосновец (Беломорский район), Суоярви, Сортавале, Пудоже, Питкяранте, Медвежьегорске и Пряже.

Информацию о записи на занятия можно найти в паблике «Спорт — норма жизни Карелия»

Ранее мы писали о начале реализации проекта по бесплатному обучению инструкторов скандинавской ходьбы.

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