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В Петрозаводске бесплатно будут готовить инструкторов скандинавской ходьбы - успей записаться

Новости. Общество
17:40, 19 Февраля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и призван популяризировать данный вид спорта на территории Карелии, сообщили в администрации Петрозаводска.

Фонд "Kарьяла" приглашает всех желающих на курс инструкторов скандинавской ходьбы. Обучение проводится бесплатно, при поддержке Фонда президентских грантов. Главная цель проекта - сделать данный вид спорта доступным для жителей городов и районов республики. Для подготовки будущих наставников разрабатываются специальные методические материалы и пособия.

Для того, чтобы освоить технику скандинавской ходьбы и стать инструктором необходимо пройти предварительный отбор. По окончании обучения слушатели должны будут сдать зачет.

Прием заявок на участие в проекте уже открыт и продлится до 1 марта. Заполнить соответствующую форму, а также получить более подробную информацию о курсе подготовки можно на официальной странице Фонда "Карьяла" в социальной сети "ВКонтакте".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-19 17:59:01
Заколебали эти бабки с палками в магазине. Поставь ты их в угол возле камеры хранения, так нет же - надо по торговому залу с ними шастать и тыкать всех.
Гость
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