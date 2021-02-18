В Петрозаводске бесплатно будут готовить инструкторов скандинавской ходьбы - успей записаться

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и призван популяризировать данный вид спорта на территории Карелии, сообщили в администрации Петрозаводска.

Фонд "Kарьяла" приглашает всех желающих на курс инструкторов скандинавской ходьбы. Обучение проводится бесплатно, при поддержке Фонда президентских грантов. Главная цель проекта - сделать данный вид спорта доступным для жителей городов и районов республики. Для подготовки будущих наставников разрабатываются специальные методические материалы и пособия.

Для того, чтобы освоить технику скандинавской ходьбы и стать инструктором необходимо пройти предварительный отбор. По окончании обучения слушатели должны будут сдать зачет.

Прием заявок на участие в проекте уже открыт и продлится до 1 марта. Заполнить соответствующую форму, а также получить более подробную информацию о курсе подготовки можно на официальной странице Фонда "Карьяла" в социальной сети "ВКонтакте".