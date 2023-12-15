Жители Карелии дебоширили в больнице и на улице, а в магазинах пытались украсть алкоголь

Росгвардейцы задержали всех нарушителей.

Вечером в воскресенье сигнал «Тревога» сработал в одной из больниц Петрозаводска. Там 41-летний житель Медвежьегорска нарушал общественный порядок — курил в помещении, оскорблял персонал, посетителей, матерился и угрожал охраннику физической расправой.

В этот же день тревожной кнопкой воспользовалась жительница Олонца. Оказалось, что 34-летний мужчина умышленно повредил её машину, пинал входную дверь подъезда, кидал в окна комки снега, угрожал расправиться с ней.

А в Кондопоге и Сегеже патрули вневедомственной охраны задержали местных жителей 54 и 44 лет, которые попытались украсть алкоголь и другие товары из сетевых магазинов.

Росгвардейцы доставили всех нарушителей в полицию для дальнейшего разбирательства.