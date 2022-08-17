Жители Карелии добровольно сдали оружие

Росгвардейцы республики проверили более 100 владельцев оружия в Карелии.
Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, за неделю сотрудниками были проверены 107 владельцев оружия.
В результате проверок росгвардейцы составили 12 административных протоколов о нарушениях в сфере оборота оружия и изъяли 4 ствола. Кроме того, жители республики добровольно сдали 10 единиц оружия.
Ранее росгвардейцы пресекли несколько краж в разных городах республики.
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