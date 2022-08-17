Колбасу, белье и алкоголь тайно попытались вынести из магазинов в Карелии

Росгвардейцы пресекли несколько краж в разных городах республики, сообщили в Управлении Росгвардии региона.
В одном из петрозаводских гипермаркетов в четверг сработала тревожная кнопка. На месте задержали 55-летнюю женщину, забывшую заплатить за товары общей стоимостью более 2 тысяч рублей. Мимо кассы забывчивая покупательница попыталась пронести кофе, колбасу, белье и канцелярию.
Похожие инциденты случились в магазинах Кондопоги и Олонца. Там добычей местных жителей был исключительно алкоголь.
Всех задержанных росгвардейцы передали сотрудникам полиции.
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