Колбасу, белье и алкоголь тайно попытались вынести из магазинов в Карелии

Росгвардейцы пресекли несколько краж в разных городах республики, сообщили в Управлении Росгвардии региона.

В одном из петрозаводских гипермаркетов в четверг сработала тревожная кнопка. На месте задержали 55-летнюю женщину, забывшую заплатить за товары общей стоимостью более 2 тысяч рублей. Мимо кассы забывчивая покупательница попыталась пронести кофе, колбасу, белье и канцелярию.

Похожие инциденты случились в магазинах Кондопоги и Олонца. Там добычей местных жителей был исключительно алкоголь.

Всех задержанных росгвардейцы передали сотрудникам полиции.