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Жители Карелии готовы помочь участникам спецоперации на Украине

Новости. Общество
15:37, 23 Сентября 2022
фото: © ЦУР РК

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В России объявлена частичная мобилизация, и военнообязанные начали получать повестки.

В Центре управления регионом РК рассказали о жителях республики, готовых отправиться на Украину.

24-летний Игорь Барановский из Петрозаводска пришел в военкомат, чтобы узнать, что нужно делать дальше. Молодой человек готов защищать Родину и своих родных, если это необходимо.

«Важно сейчас родину защищать. Вообще я думал пойти добровольцем, и вот пришла повестка. Я пришел, расписался и завтра меня уже распределяют. У меня и девушка есть любимая. Ее нужно защищать, я так думаю. Поэтому, никто, кроме нас!» — сказал Игорь Барановский.

Те, кто находится в резерве, также проходят боевое слаживание. Александр Опарин родом их Ижевска, но прописан и работает в Петрозаводске.  Пока повестка ему не приходила, но сейчас он проходит плановое обучение, боевое слаживание. Он рассказал, что готов отправиться на территорию спецоперации в поддержку нашим войскам, если это необходимо. У Александра есть опыт боевых действий, поэтому он относится к этой ситуации более спокойно.

«Я — офицер, у меня был контракт, потом я просто ушел из вооруженных сил. Пять лет я командовал подразделением немедленного реагирования в Оленегорске, а затем в Североморске. На данный момент все, кто здесь находится в резерве, проходят обучение перед отправкой. Это плановое обучение, возможно, если будет необходимость, нас тоже отправят в поддержку нашим войскам на Украину. Конечно, я готов», — рассказал Александр Опарин.

Жители Карелии проявляют мужество и готовы отправиться на усиление наших войск, которые находятся в зоне спецоперации.

«Сейчас любой человек, которому небезразлична судьба страны, который любит свою Родину, может откликнутся на призыв и встать в ряды участников С. О. Для того, чтобы показать Западу и Украине, что мы не бросим своих и пойдем на все, чтобы защитить собственную страну. Уже на протяжении полугода солдаты, офицеры и добровольцы со всей России находятся в зоне спецоперации и сражаются, чтобы защитить жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и отстоять их свободу и право на мирную жизнь. Защитить мирное население и обеспечить безопасность тех областей, которые хотят присоединиться к России — главная задача для тех, кто сейчас готов встать в один строй с нашими бойцами, которым нужна помощь» — говорится в сообщении ЦУР. 

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