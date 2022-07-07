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Жители Карелии могут получить новые профессии

Новости. Общество
17:01, 11 Июля 2022
фото: © rk.karelia.ru

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Направления обучения определяются с учетом заявок работодателей и потребностей экономики и социальной сферы региона

Жители Карелии могут получить дополнительные компетенции, которые позволят им сохранить прежнее рабочее место или найти новое. Как сообщает Управление труда и занятости Карелии, в республике работает множество программ, помогающих бесплатно обучиться новой специальности:

«Каждая программа, которая работает в Карелии, востребована. Например, в рамках нацпроекта «Демография» к обучению уже приступили около 400 жителей Республики Карелия».

Екатерина Лупина из Беломорска училась по нацпроекту «Демография» в Карельском филиале РАНХиГс. После переобучения она нашла работу в администрации Беломорского района.


Фото © Екатерина Лупиноа / ВК

«На новую работу устроилась через три месяца после получения диплома. Работой довольна. Попала на муниципальную службу, куда давно хотела», – рассказала Екатерина Лупина.

Еще одна возможность пройти переобучение – программы, которые финансируются счет средств регионального бюджета. По данным Управления труда и занятости Карелии, с начала года ими воспользовались более 300 человек.

Одна из участниц региональной программы – Мария Саморукова из п. Ледмозеро Муезерского района. Несколько лет она работала в Ледмозерском культурном центре, затем попала под сокращение. В Агентстве занятости населения Муезерского района ее направили на региональные курсы профессиональной переподготовки. После обучения Мария открыла свое дело.

«Я защитила бизнес-план «Домашняя кондитерская». Сейчас я самозанятая и могу официально предоставлять свои услуги не только жителям п. Ледмозеро, но других населенных пунктов Муезерского района», – рассказала Мария Саморукова.

По всей России соискателям доступно около 24 тысяч бесплатных образовательных программ. В Карелии обучение организуют многие вузы и ссузы. По запросу безработного в Управлении труда и занятости Карелии подбирается лицензированное учебное заведение, в котором есть интересующая программа обучения.

Руководитель Многофункционального центра прикладных квалификаций «Колледжа технологии и предпринимательства» Карелии Ирина Кутисова рассказала, кто чаще всего хочет получить новую профессию:

«Обычно обращаются женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет или неработающие женщины с детьми дошкольного возраста, а также безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости».

Направления обучения определяются с учетом заявок работодателей. Также учитываются потребность в подготовке кадров для экономики и социальной сферы региона. Во многих учебных заведениях учат специалистов для трудоустройства на конкретные предприятия Карелии.

Так, например, в «Петрозаводском автотранспортном техникуме» организовано обучение по профессии «Водитель троллейбуса» для ПМУП «Городской транспорт», в «Карельской строительной академии» – по профессии «Тракторист» для нескольких предприятий региона, среди которых Лоухское ДРСУ, АО «Шуялес».

В перечень наиболее востребованных специальностей, которые можно получить в Карелии, входят профессии парикмахера, повара, экскурсовода (гида), специалиста по управлению персоналом, бухгалтера, бизнес-аналитика, слесаря по ремонту автомобилей, специалиста по веб-дизайну, программиста, юриста и другие.

Дополнительное образование выгодно отличается от второго высшего, которое дается за несколько лет и насыщено общими предметами. Каждый, у кого есть высшее или среднее профессиональное образование, может выбрать для себя подходящее направление и получить новую специальность.

Задать вопросы по программам переобучения можно в Управлении труда и занятости Карелии. Также для получения новых компетенций можно обращаться в Агентства занятости по месту жительства.

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