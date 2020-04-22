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Жители Карелии могут пожаловаться в природоохранную прокуратуру на свалки

Новости. Общество
18:40, 22 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Карельская межрайонная природоохранная прокуратура проведет "горячую линию" по вопросам несанкционированных свалок.

Представители ведомства ждут звонков от жителей республики с сообщениями об обнаруженных на территории населенных пунктов несанкционированных свалок и другим нарушениям в сфере соблюдения законодательства об отходах производства и потребления. "Горячая" линия пройдет 27 апреля с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов.

Сообщить о свалка мусора можно будет по следующим телефонам:

593-453 – старший помощник Карельского межрайонного природоохранного прокурора Шумилова Наталья Владимировна;

593-457 – помощник Карельского межрайонного природоохранного прокурора Миронова Дарья Юрьевна.

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