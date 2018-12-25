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Новости. Общество
11:17, 25 Декабря 2018
фото: "Столицы на Онего"

Жители Карелии могут снимать наличные с карт Сбербанка без банкоматов

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Новый сервис Сбербанка, позволяющий снимать наличные с карт в кассах магазинов при помощи торговых терминалов, начинает внедряться в Карелии.

Как сообщила пресс-служба карельского отделения Сбербанка, первой торговой точкой, где оказывается такая услуга, стал продуктовый магазин в посёлке Лоймола.

"В первую очередь, сервис предназначен для жителей удалённой местности, где отсутствуют устройства самообслуживания и офисы банка. Пока услуга доступна только в посёлке Лоймола, но в скором времени количество торговых точек-участников проекта расширится", - пояснила управляющий карельским отделением Сбербанка Елена Палкина, чьи слова приводит пресс-служба кредитной организации.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Евгений
2018-12-25 11:26:09
А какие ограничения у данной услуги? Так-то весьма удобно будет. Вспоминаю, что раньше было много сбербанковских банкоматов и относительно много отделений, а сейчас иной раз проблематично деньгу снять.
Беня
2018-12-25 12:04:12
Евгений, скажите голубчик, а зачем вам деньги? Вы намекаете на то, шо сможете употребить их надлежащим образом и даже пивасика при этом не купите? У колодца стоять и водицы не напиться? :)
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