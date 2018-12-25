Жители Карелии могут снимать наличные с карт Сбербанка без банкоматов

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Новый сервис Сбербанка, позволяющий снимать наличные с карт в кассах магазинов при помощи торговых терминалов, начинает внедряться в Карелии.
Как сообщила пресс-служба карельского отделения Сбербанка, первой торговой точкой, где оказывается такая услуга, стал продуктовый магазин в посёлке Лоймола.
"В первую очередь, сервис предназначен для жителей удалённой местности, где отсутствуют устройства самообслуживания и офисы банка. Пока услуга доступна только в посёлке Лоймола, но в скором времени количество торговых точек-участников проекта расширится", - пояснила управляющий карельским отделением Сбербанка Елена Палкина, чьи слова приводит пресс-служба кредитной организации.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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