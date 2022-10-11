Жители Карелии могут выбрать название движения детей и молодежи России

Отдать свой голос можно до 3 декабря в специальном чат-боте Вконтакте.

По всей стране началось голосование за название движения детей и молодежи. На выбор участникам предлагается 10 вариантов названий, озвученных детьми и отобранных экспертами по итогам всероссийского конкурса соавторов РДДМ: «Российское движение детей и молодежи», «Движение школьников и молодежи», «Движение им. Гагарина», «Новое поколение», «Юность», «Патриоты», «Будущее России», «Юная Россия» и «Большая перемена».



По промежуточным итогам, которые подвели в минувшую пятницу, лидируют названия «Движение им. Гагарина», «Российское движение детей и молодежи» и «Пионеры».



Закрепить успех тройки лидеров или же изменить ее, можно с помощью специального чат-бота (https://vk.com/write-214524833) «ВКонтакте» и по ссылке на сайте «Одноклассники»( https://ok.me/9IL61) .



«Уверены, что благодаря вкладу молодежи, в том числе из Карелии, движение получит красивое, отражающее ценности российских молодых людей название. Призываем всех сделать свой вклад в создание нового движения детей и молодежи!», - рассказали в карельском министерстве образования.



Напомним, российское движение детей и молодежи образовано 20 июля этого года. Движение ставит перед собой задачу создать качественную систему воспитания подрастающего поколения, основанную на положительных человеческих качествах.