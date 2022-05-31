890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
Новое
Сегодня 15:59
Меланхоличный лось и дерзкая росомаха попали в объектив видеоловушки в заповеднике Карелии (ВИДЕО)
Сегодня 08:05
В полиции Карелии предупредили о новой схеме, которую начали использовать мошенники
Сегодня 10:24
В военкомате Петрозаводска ждут желающих заключить краткосрочные контракты
Сегодня 12:12

Жители Карелии могут взять Wi-Fi билайн за город со скидкой 70%

Новости. Общество
16:50, 31 Мая 2022

Новости партнеров

Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн запустил специальное летнее предложение для тех, кто хочет с удобством пользоваться связью за городом.

С началом дачного сезона многие жители Карелии отправляются за город — на дачи, в частные дома, или в путешествия по туристическим местам. Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн запустил специальное летнее предложение для тех, кто хочет с удобством пользоваться связью за городом.

Отправляясь отдыхать в область, многие рассчитывают оставаться на связи с близкими, а также сохранять доступ к нужным данным или онлайн-развлечениям. Однако зачастую проводной интернет за городом отсутствует, и в таком случае на выручку приходит мобильная сеть.

Оператор билайн как раз запустил специальное летнее предложение, которое может пригодиться тем, кто хочет пользоваться связью за городом — 70% скидка на ежемесячную абонентскую плату в течение 3-х месяцев в тарифе для роутера или USB-модема «Интернет LIVE».

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключиться на тарифный план «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб и оплатить сумму, равную абонентской плате за три месяца вперёд с учетом скидки. Эти средства* поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания оплаты по тарифу. По завершении 3-х месяцев скидка отключится, и оплата будет производиться по обычной стоимости. Подключиться на тариф на этих условиях могут новые клиенты билайн в период с 31 мая по 31 августа 2022 года. Подробности предложения на сайте.

Через роутер интернет можно раздавать по Wi-Fi сразу на несколько устройств — смартфоны, ноутбуки, планшеты и т. п. Это особенно удобно для тех, кто едет на отдых с семьёй или большой компанией. В ряде ситуаций может быть удобнее использовать Wi-Fi роутер или модем, чем раздавать интернет со смартфона. У смартфона может быть достаточно небольшой радиус действия, при этом во время звонка мобильный интернет может отключиться. Также у смартфона могут быть и ограничения по количеству одновременно подключенных устройств.

*За вычетом 1 дня

С 31.05.2022 по 31.08.2022 предоставляется скидка 70% на абонентскую плату по тарифу в ряде регионов новым абонентам тарифа «Интернет LIVE» с пакетом 60 ГБ при единовременной оплате суммы, равной размеру абонентской платы за 3 месяца со скидкой. Сумма зачисляется на бонусный баланс в виде бонусов (за вычетом 1 дня). Организатор и условия — на beeline.ru. «LIVE» — «прямой эфир».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
26.05.2022, 18:51
«Прощай, Евгений, и прости!»
29.05.2022, 17:46
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии
28.05.2022, 10:19
Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)
26.05.2022, 19:57
«Погиб наш Женька»: Как в Карелии простились с земляком, не вернувшимся с Украины (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 14:15
Обществоведение
Игорь Борисов: «Выборы должны быть свободными, без какого-либо давления извне»
Член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов обсудил с представителями ЦИК Карелии, региональных отделений политических партий и власти подготовку к выборам главы республики и риски, связанные с иностранным вмешательством.
Покупка квартиры со сниженной ипотечной ставкой. Реальная история
Сегодня 09:00
На пороге следующей итерации
30.05.2022 14:39
Выборы в президентском контексте
28.05.2022 13:48
Далеко не уедут
27.05.2022 16:50
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2022 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.