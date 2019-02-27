09:51, 27 Февраля 2019
Жители Карелии начали присоединяться к эксперименту по изменению налогового режима
Новости по теме
Загрузка...
Первые 20 налогоплательщиков - жителей Карелии перешли на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", который в виде эксперимента действует в 4 регионах России с 1 января.
Новый спецрежим могут применять физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые занимаются бизнесом в пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. При этом они могут быть поставлены на учет в регионе проживания, в том числе, в Карелии.
Подробнее читайте далее.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.02.2019, 13:57
24.02.2019, 08:45
24.02.2019, 16:12
26.02.2019, 12:15
Аналитика
26.02.2019 14:39
Капитал
Гендиректор ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" прокомментировал новую политику республиканских властей по субсидированию сельхозпроизводителей.
26.02.2019 10:06
25.02.2019 10:43
20.02.2019 15:05
19.02.2019 13:54
Чтиво
25.02.2019 13:30
Личное мнение
Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.
25.02.2019 12:36
22.02.2019 13:49
21.02.2019 12:21
Медиа
25.02.2019 12:07
Опрос
Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?
Комментарии