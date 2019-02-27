Жители Карелии начали присоединяться к эксперименту по изменению налогового режима

Первые 20 налогоплательщиков - жителей Карелии перешли на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", который в виде эксперимента действует в 4 регионах России с 1 января.

Новый спецрежим могут применять физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые занимаются бизнесом в пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. При этом они могут быть поставлены на учет в регионе проживания, в том числе, в Карелии.

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