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Жители Карелии начали сбор подписей против новой форелевой фермы на Кимасозере

Новости. Общество
16:21, 13 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Игорь Буймистров
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Противники расширения товарного рыбоводства опасаются за чистоту карельских озер.

Жители Карелии начали сбор подписей под петицией к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства с просьбой отменить заседание комиссии по вопросу определения границ рыбоводного участка на озере Кимасозеро в Муезерском районе, назначенное на 19 февраля. Как говорится в петиции, размещенной в Интернете, на озере уже открыты три рыбоводных участка общей площадью почти 62 гектара.

Авторы обращения напомнили министерским чиновникам, что население Муезерского района еще в 2018 году жаловалось на загрязнение озера Новинка в деревне Тикша, но никаких мер республиканскими властями принято так и не было. "Жители обращались по поводу увеличения садков в запруде озера Новинка и всплывающей мертвой рыбы. Были выявлены кучи выброшенной испорченной форели, что привлекает диких животных. От корма в воде образуется желеобразная масса, это подтвердили аквалангисты – любители. Цветность и запах воды ухудшился", – отмечается в петиции.

Как утверждают противники открытия нового форелеводческого хозяйства, во время общественного обсуждения этого вопроса, состоявшееся в декабре прошлого года в поселке Ледмозеро, не было учтено мнение жителей деревни Кимасозеро.

Напомним,  ранее жители другой северной карельской деревни Войница обратились к населению Карелии с призывом не допустить наращивания объемов товарного рыбоводства больше того предела, который, по мнению ученых, не причинит ущерба окружающей среде. Поводом для этого послужило январское заседание Совета при главе республики по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

На этом заседании заместитель губернатора и постоянный представитель Карелии при президенте РФ Владимир Тимофеев обратил внимание республиканского руководства на перепроизводство форели в прошлом году – карельскую рыбу не удалось реализовать. Тимофеев высказался за поиск новых рынков сбыта, но при этом признал, что научно обоснованная квота по производству форели составляет в республике 35 тысяч тонн в год, а объем выпуска ее приближается к 50 тысячам тонн.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
burumba
2020-02-13 16:51:33
Угробили КМК, свиноферму, птицефабрику...
Теперь "свинью в чешуе" разводят. Качество уже не то! Не стоит ради это загрязнять Карельские водоемы.
кир
2020-02-13 16:42:20
Поташову слабо написать о разведении форели в Финляндии? И сравнить как у нас. А то шастает бесцельно туда и обратно. :)
burumba
2020-02-13 16:55:02
кир, финны по обмену опытом приезжают и удивляются как это возможно разводить форель в озере???!!
Конечно возможно, если не думать о последствиях!
Изя
2020-02-13 16:29:00
Вот это дело , хоть проснулись жители . Пора и заканчивать с этой " рыбной" мафией и уродованием природы :)
Гость
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