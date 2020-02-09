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Противники форелеводческих ферм из Войницы призвали жителей Карелии выступить против расширения товарного рыбоводства

Новости. Экономика
14:39, 10 Февраля 2020
фото: vk.com/vuonnini
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Жители старинной карельской деревни обеспокоены намерениями республиканских властей наращивать объем производства форели выше научно обоснованных квот.

Инициативная группа жителей карельской деревни Войница, выступающая против размещения новых рыбоводческих хозяйств на озере Верхнее Куйто, выразила обеспокоенность планами властей Карелии по расширению объемов товарного рыбоводства. Поводом для этого послужило январское заседание Совета при главе республики по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

На этом заседании заместитель губернатора и постоянный представитель Карелии при президенте РФ Владимир Тимофеев обратил внимание республиканского руководства на перепроизводство форели в прошлом году – карельскую рыбу не удалось реализовать. Тимофеев высказался за поиск новых рынков сбыта, но при этом признал, что научно обоснованная квота по производству форели составляет в республике 35 тысяч тонн в год, а объем выпуска ее приближается к 50 тысячам тонн.

Участники инициативной группы из Войницы, добившиеся в суде отмены приказа министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о размещении рыбоводных участков вблизи старинной карельской деревни, призвали население республики не допустить товарного производства форели выше того предела, который, по мнению ученых, не причинит ущерба окружающей среде. Противники расширения форелеводческих хозяйств даже выступили с лозунгом "Ни одного нового рыбоводного участка в год 100-летия образования Республики Карелия! ".    

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