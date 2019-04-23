Жительница деревни Войница выиграла суд у Минсельхоза Карелии

Верховный суд Карелии отменил приказ республиканского министерства сельского и рыбного хозяйства о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто вблизи старинной карельской деревни.

Судья Верховного суда Карелии Елена Кудряшова огласила вечером 23 апреля резолютивную часть решения по административному иску жительницы деревни Войница Калевальского национального района Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства. Напомним, Рышкевич требовала отменить министерский приказ о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто вблизи старинной карельской деревни, поскольку, как считает истец, этот документ нарушает ее права на благоприятную окружающую среду и на беспрепятственное пользование водными ресурсами. Кроме того, по словам Рышкевич, решение республиканских властей о формировании на озере Верхнее Куйтто новых рыбоводных участков было принято без учета ее мнения, а также мнения других жителей Войницы, которые выступают против открытия форелевой фермы вблизи деревни.

Судья Елена Кудряшова постановила удовлетворить иск Ксении-Лауры Рышкевич и отменить министерский приказ. Таким образом, противники открытия на Верхнем Куйтто новой форелевой фермы одержали в Верховном суде Карелии победу. Правда, это решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде России.



На судебном заседании. Фото: Валерий Поташов

На сегодняшнем судебном заседании представитель республиканской прокуратуры Дмитрий Крылов ходатайствовал о переносе рассмотрения иска Ксении-Лауры Рышкевич либо в городской суд Петрозаводска, либо в Костомукшский городской суд, поскольку, по мнению прокурора, министерский приказ не является нормативно-правовым актом и не может рассматриваться Верховным судом Карелии. Однако судья Елена Кудряшова отклонила это ходатайство, после чего участники процесса перешли к прениям сторон.

Представитель республиканского министерства сельского и рыбного хозяйства Евгений Ким выступил против удовлетворения иска Рышкевич, поскольку, по словам Кима, Минсельхозом Карелии была соблюдена вся процедура принятия решения о формировании рыбоводных участков – в частности, получено заключение Северного научно-исследовательского института рыбного хозяйства Петрозаводского государственного университета о возможности выращивания форели на заявленных рыбоводных участках, а также учтены предложения граждан. Однако жительница Войницы Ксения-Лаура Рышкевич напомнила суду о том, что в апреле прошлого года население деревни высказалось на собрании против размещения форелевого хозяйства, но Минсельхоз Карелии не принял во внимание это мнение. Рышкевич также отметила, что заключение СевНИИРХ ПетрГУ не содержит никаких указаний на проведенные исследования или научные источники.

Коммерческий директор компании "КС групп" Денис Разумов, добивающийся открытия на озере Верхнее Куйтто форелевой фермы, подчеркнул в своем выступлении, что Калевальский национальный район остро нуждается в поступлении дополнительных доходов, которые ему может принести новое рыбоводное хозяйство. Разумов напомнил суду и о том, что форелеводство является частью проводимой сейчас в стране политики по импортозамещению. Однако эти доводы не повлияли на решение Верховного суда Карелии, который встал в итоге на сторону истца.