12:20, 13 Марта 2018
Жители Карелии не довольны качеством услуг в ЖКХ и медицине, свидетельствует исследование
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Власти Карелии провели мониторинг, насколько население удовлетворено качеством товаров и услуг в регионе.
Наиболее удовлетворены граждане уровнем цен на рынках связи, перевозок пассажиров наземным транспортом, а также в области культуры, розничной торговли. Не удовлетворены – на рынках ЖКХ, детского отдыха и оздоровления, в сфере медицинских услуг, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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