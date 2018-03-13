Жители Карелии не довольны качеством услуг в ЖКХ и медицине, свидетельствует исследование

Власти Карелии провели мониторинг, насколько население удовлетворено качеством товаров и услуг в регионе.

Наиболее удовлетворены граждане уровнем цен на рынках связи, перевозок пассажиров наземным транспортом, а также в области культуры, розничной торговли. Не удовлетворены – на рынках ЖКХ, детского отдыха и оздоровления, в сфере медицинских услуг, сообщают "Вести Карелии".

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