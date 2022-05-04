Жители Карелии неохотно идут работать в туриндустрию, считает руководитель Управления по туризму

Бурный рост сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса Карелии сопровождается острым дефицитом кадров.

Об этом сообщила руководитель Управления по туризму республики Анна Борчикова, комментируя участие Карелии во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства».

«Для региона важно участие кадров во всероссийском конкурсе „Мастера гостеприимства“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Карельские туроператоры, рестораторы и отельеры отмечают серьезный дефицит кадров, несмотря на бурное развитие сферы гостеприимства, разнообразие предлагаемых вакансий, возможность карьерного и материального роста люди неохотно выбирают для себя работу в этой отрасли. В этой связи дополнительное внимание к профессии, информация „из первых рук“ о преимуществах работы в туризме и гостеприимстве являются совсем не лишними», — сказала Борчикова.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, заявки на участие подали почти 130 жителей республики. Они получат возможность заявить о себе на всю страну, а также стать частью кадрового потенциала туристской отрасли России. Участникам предстоит пройти несколько этапов: дистанционное тестирование, очные мероприятия и гранд-финал конкурса.

Победители смогут получить гранты на образование или повышение квалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов от партнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участниками программы наставничества, бонусы и подарки от партнеров конкурса, гранты до 1,5 млн рублей для реализации некоммерческих проектов и возможность пройти профильные стажировки.