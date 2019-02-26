Жители Карелии незаконно убили 7 кабанов

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В Лахденпохском районе поймали 3 мужчин на незаконной охоте, сообщили в МВД Карелии.
В лесном массиве сотрудник полиции обнаружил туши четырех кабанов. Далее, после обследования местности он заметил снегоход, на котором передвигались двое мужчин, имевших оружие. Те при виде полицейского попытались скрыться.
Позже был выявлен и третий гражданин, принимавший участие в охоте. Граждане были задержаны. При осмотре территории обнаружены еще три туши застреленных кабанов.
Таким образом, был произведен отстрел семи животных без соответствующих разрешений. Ущерб превысил полмиллиона рублей.
На мужчин завели уголовное дело.
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