Жители Карелии оформили онлайн половину полисов ОСАГО

Количество электронных полисов ОСАГО в Карелии увеличилось в пять раз по сравнению с прошлым годом.

За семь месяцев 2018 года жители республики оформили более 57 тысяч полисов е-ОСАГО, годом раньше их было 11,6 тысяч, сообщила пресс-секретарь отделения Национального банка по республике Арина Перхина.

По итогам первого полугодия 2018 года доля е-ОСАГО в общем количестве полисов обязательного страхования автогражданской ответственности составила более 50%, в прошлом году жители Карелии заключили около 20% таких договоров в электронном виде.

Е-ОСАГО существует с 2016 года, это альтернатива традиционному бумажному оформлению документа. С 2017 года услуга стала обязательной для всех страховых компаний, имеющих лицензию на этот вид страхования. Водителю достаточно иметь при себе распечатанный вариант электронного полиса, который он при необходимости может предъявить сотруднику ГИБДД.