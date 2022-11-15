Жители Карелии онлайн смогут увидеть "Царь-Пушку XX века"

Музей Победы подготовил для жителей Карелии онлайн-программу, посвященную 80-летию сталинградской операции «Уран».

В Музее Победы для жителей Карелии подготовили онлайн-программу, посвященную 80-летию операции «Уран» и Дню ракетных войск и артиллерии.



19 ноября интернет-пользователи увидят онлайн-экскурсии, виртуальную выставку и документальный фильм, снятый в годы Великой Отечественной войны. Программу можно посмотреть на официальном сайте культурной площадки.



«19 ноября 1942 года 3 500 артиллерийский орудий, минометов, реактивных установок «Катюша» открыли огонь по вражеским немецким позициям. Так начался коренной перелом в Великой Отечественной войне, в ходе которого советские войска провели контрнаступление под Сталинградом», - подчеркнули организаторы.



Операции «Уран» посвящена виртуальная выставка. Онлайн-гости увидят раритеты из фондов Музея Победы. Это личные вещи участников битвы, фотографии военных лет, документы. Материалы расскажут о подготовке наступательной операции и судьбах ее героев.



Виртуальных посетителей также пригласят «пройтись» по экспозициям музея. Во время онлайн-экскурсий пользователи познакомятся с коллекцией вооружения и увидят орудия, которые принимали участие в операции «Уран», узнают историю их создания и боевого применения.



Видеоролик ко Дню ракетных войск и артиллерии расскажет о том, почему для Дня артиллерии была выбрана именно эта дата, а также познакомит с «жемчужиной» коллекции – «Царь-пушкой ХХ века» и историей ее появления в Музее Победы.



Речь идет о ТМ-3-12. Это советское 305-мм железнодорожное артиллерийское орудие образца 1938 года — сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская система с орудиями от затонувшего линкора «Императрица Мария».



Кроме того, в рамках программы зрители увидят советский документальный фильм «Сталинград» (1943) режиссера Леонида Варламова. В этот фильм вошли киносъемки, созданные пятнадцатью фронтовыми кинооператорами Сталинградского и Донского фронтов. Лента дает полную картину событий битвы за Сталинград, в том числе и наступления в ноябре 1942 года.