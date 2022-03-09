Жители Карелии отдают на выплаты по кредитам более 70% зарплаты

Задолженность жителей Карелии по кредитам к началу 2022 года достигла 70,5% от среднедушевого дохода.

Такие расчеты были проведены при составлении рейтинга регионов России по закредитованности населения. Результаты исследования опубликовало агентство РИА Новости.

За 2021 год средний объем задолженности населения Карелии вырос на 58,9 тыс. рублей и достиг 367,2 тыс.

В рейтинге Карелия заняла 63 место, то есть уровень закредитованности жителей республики выше, чем в большинстве регионов.

Смогут ли жители республики получить право на кредитные каникулы, читайте в статье «Кредитные каникулы: гладко на бумаге, но попадем в овраги».