Жители Карелии отказываются от земельных участков после проверок Россельхознадзора

Попав на штрафы, владельцы земельных участков сельхозназначения в Суояррвском районе отказались от прав собственности на них.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Карелии, провели выездную проверку двух земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 1,79 га каждый, расположенных в Суоярвском районе. Было установлено, что собственники участков не используют их по назначению в полном объеме. Траву здесь скашивали частично. Остальная площадь участков зарастала сорняком (ежей сборной, крапивой, болиголовом и осокой). Один участок зарос сорной травой на 30%, другой – примерно на 50%.

Как отметили в ведомстве, отсутствие борьбы с дикорастущими растениями приводит к распространению сорных дикорастущих растений и древесно-кустарниковой растительности на другие территории и истощению плодородного слоя почвы, что негативно влияет на окружающую среду и может привести к ухудшению земельного участка сельскохозяйственного назначения.

За нарушения владельцы участков были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

После окончания проверки владельцы решили добровольно отказаться от права собственности на участки в пользу муниципального образования.

Ранее Россельхознадзор проверил в Карелии мальков форели на болезни.