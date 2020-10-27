890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сильный ветер надвигается на Карелию
Сегодня 09:48
Спрятавшийся в унитазе питон укусил женщину 1
27.10.2020 21:30
Сегодня в Петрозаводске скоропостижно скончался талантливый музыкант Дмитрий Демин
Сегодня 13:18
Пельмени "Карельские рецепты" разлетаются в два счёта
Сегодня 09:00
За сутки в Карелии в больницы с коронавирусом попали 117 человек 6
Сегодня 08:58

Жители Карелии отказываются от земельных участков после проверок Россельхознадзора

Новости. Общество
18:40, 28 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Попав на штрафы, владельцы земельных участков сельхозназначения в Суояррвском районе отказались от прав собственности на них.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Карелии, провели выездную проверку двух земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 1,79 га каждый, расположенных в Суоярвском районе. Было установлено, что собственники участков не используют их по назначению в полном объеме. Траву здесь скашивали частично. Остальная площадь участков зарастала сорняком (ежей сборной, крапивой, болиголовом и осокой). Один участок зарос сорной травой на 30%, другой – примерно на 50%.

Как отметили в ведомстве, отсутствие борьбы с дикорастущими растениями приводит к распространению сорных дикорастущих растений и древесно-кустарниковой растительности на другие территории и истощению плодородного слоя почвы, что негативно влияет на окружающую среду и может привести к ухудшению земельного участка сельскохозяйственного назначения.

За нарушения владельцы участков были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

После окончания проверки владельцы решили добровольно отказаться от права собственности на участки в пользу муниципального образования.

Ранее Россельхознадзор проверил в Карелии мальков форели на болезни.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Generalus87
2020-10-28 20:16:21
А муниципалов эти хлопчики тоже будут штрафовать на нескошенную крапиву?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

27.10.2020 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 8
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 5
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»