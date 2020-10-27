Россельхознадзор проверил в Карелии мальков форели на болезни

Пробы малька форели радужной были взяты в форелеводческих хозяйствах в 10 районах республики, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Специалисты взяли в сентябре 52 пробы малька форели в форелеводческих хозяйствах из Костомукши, Олонецкого, Муезерского, Суоярвского, Калевальского, Медвежьегорского, Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского и Кондопожского районов. Они были направлены на исследование в Федеральный центр охраны здоровья животных во Владимир.

"Результаты исследований отрицательные. В пробах патологического материала вирус и антиген вируса инфекционного некроза гемопоэтической ткани, инфекционного панкреатического некроза и гемморагической септицемии лососевых не обнаружены", - говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала 2020 года в Карелии было отобрано 59 проб форели радужной для исследований на вирусные болезни рыб. Результаты исследований отрицательные.

Ранее сотрудники Россельхознадзора обнаружили в столице Карелии фрукты с бурой монилиозной гнилью.