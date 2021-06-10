Жители Карелии передали в Минсельхоз республики более 700 подписей против открытия форелевого хозяйства на озере Суйстамонъярви

Местное население опасается загрязнения любимого места отдыха.

Жители Суоярвского и Питкярантского районов Карелии собрали более 700 подписей против формирования на озере Суйстамонъярви рыбоводного участка для выращивания форели. Подписи вместе с обращением граждан переданы в республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства, где 15 июня запланировано заседание комиссии, которая рассмотрит вопрос о нескольких новых рыбоводных участках на карельских озерах.

Противники открытия форелевой фермы на озере Суйстамонъярви считают, что товарное рыбоводство на внутренних водоемах Карелии наносит серьезный урон экосистеме водоема и экологии в целом. В результате выращивания форели в озерах вода становится непригодной для использования в хозяйственных и питьевых целях. Озеро Суйстамонъярви является одним из любимых мест отдыха жителей юга Карелии и туристов из других регионов страны.