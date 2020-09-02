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Жители Карелии, перенесшие инфаркт, могут получить бесплатные лекарства

Новости. Общество
08:05, 03 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов
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На эти цели республике из федерального бюджета на 2020 год выделено на 57,9 млн рублей, сообщили в Минздраве Карелии.

В Карелии работает федеральная программа по обеспечению бесплатными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях граждан, перенесших инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, включая транзиторные ишемические атаки, перенесших ангиопластику коронарных артерий и аортокоронарное шунтирование, а также катетерную аблацию по поводу нарушений ритма. 

В региональный регистр пациентов, имеющих право на лекарственное обеспечение в рамках этой программы, включены около 2000 жителей Карелии. Это граждане, не имеющие права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Для того чтобы получать бесплатные лекарства в течение 12 месяцев после сердечно-сосудистого события, пациенты должны находиться на диспансерном наблюдении в поликлиниках по месту жительства. Рецепт на лекарственные препараты лечащий врач выписывает в соответствии с перечнем, утвержденным Минздравом России.

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