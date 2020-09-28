Жители Карелии перевели мошенникам около 1,5 млн рублей за сутки

Доверчивые жители Петрозаводска, Костомукши, Беломорска и Питкяранты поверили лжеработникам банков, сообщили в МВД Карелии.

Так, жительнице Питкяранты мошенники звонили 15 раз. Под их чутким руководством она перевела свои денежные средства на 22 незнакомых номера. Сумма ущерба составила 640 000 рублей, большая часть из которых – заемные.

Несколько другую тему для разговора выбрали лжеработники банка для 56-летнего петрозаводчанина. Ему сообщили, что требуется оплатить годовое обслуживание банковской карты. В дальнейшем все снова свелось к необходимости назвать реквизиты, что мужчина и сделал. В итоге он лишился 89 000 рублей.

В числе заявителей – и 19-летняя петрозаводчанка, которая пыталась продать комод. Разместив объявление в интернете, она получила звонок от потенциального покупателя. Под предлогом оплаты товара он узнал данные ее карты, после чего со счета произошло несанкционированное списание 5300 рублей.

Ранее жительница Карелии осталась без 200 тысяч рублей, пытаясь сорвать куш на ставках на спорт.