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Жительница Карелии осталась без 200 тысяч рублей, пытаясь сорвать куш на ставках на спорт

Новости. Криминал
11:05, 29 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию обратилась жительница Сегежи, которую обманули мошенники.

Как рассказали в МВД Карелии, 22-хлетняя женщина сообщила, что хотела увеличить свой доход, но ее обманули. Как выяснилось, еще в июле она познакомилась через социальную сеть с мужчиной, который якобы занимался ставками на спорт. Он предложил ей заработать, для этого требовалось пополнить депозит, открытый на его имя, на 10 тысяч рублей. Все дальнейшие действия он брал на себя, при условии, что оставит себе определенный процент.

Получив ссылку на сайт букмекерской конторы, заявительница зарегистрировалась и перевела денежные средства. Уже на следующий день собеседник сообщил о выигрыше в размере 108 869 рублей. Он попросил заплатить некий налог, а также выполнить еще ряд платежей. Девушка сделал четыре перевода на 200 тысяч рублей, надеясь сорвать большой куш. В итоге, свой выигрыш она так и не получила.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее в МВД Карелии назвали семь мошеннических схем фальшивых звонков из банка.

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