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В МВД Карелии назвали семь мошеннических схем фальшивых звонков из банка

Новости. Общество
18:40, 28 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/Natee Meepian
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За последние дни 15 жителей Карелии лишились накоплений из-за звонков мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Практически у всех одинаковая история – аферисты по телефону выдавали себя за работников банка и списывали деньги со счетов жертв обманными махинациями, а некоторых вынуждали брать кредиты.

Суммы ущербов для большинства пострадавших значительны, одну из жертв оставили с 7 рублями на счете.

Тем временем, анализируя все недавние случаи мошенничеств, полиция Карелии предлагает запомнить.

Если вам звонят как будто из банка и сообщают, что
- кто-то подозрительный пытался списать деньги со счета,
- на вас кто-то оформляет кредит,
- заблокирована карта,
- следует предпринять действия для защиты карты (перевести их на "резервный счет", обналичить и т.п.),
- важно изобличить мошенников, которые пытались похитить деньги,
- следует срочно скачать приложение на телефон / гаджет/ компьютер,
- банк проводит акцию и дарит деньги.

Не ведитесь! Прекратите разговор, не ввязывайтесь в уточнения. Банки сами предпринимают действия по защите карт и никогда не ввязывают клиентов в подобные разбирательства.

Также все время следует помнить правило трех секретов: данные карты, три цифры на обратной ее стороне (CVV- или CVC-код) и коды из смс - это секретная информация, ее никогда в беседе не запрашивают настоящие представители банковской сферы.

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