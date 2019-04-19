Жители Карелии пишут диктант на карельском и вепсском языках

Акция приурочена к Дню карельской и вепсской письменности.

Жители Карелии пишут сегодня диктант на карельском и вепсском языках. Акция, организованная республиканским министерством национальной и региональной политики, Союзом карельского народа, Обществом вепсской культуры и Петрозаводским государственным университетом, приурочена к Дню карельской и вепсской письменности, который ежегодно отмечается в республике 20 апреля.

Основной площадкой диктанта стало помещение дискуссионного пространства "Точка кипения" ПетрГУ. Однако вместе с жителями карельской столицы в акции участвуют знатоки карельского и вепсского языков 12 городов и районов республики, а также Ленинградской, Вологодской и Тверской областей.

В качестве текста диктанта в нынешнем году выбрана сказка Бориса Сергуненкова "Медведь". Она была переведена организаторами акции на четыре диалекта карельского языка – ливвиковский, людиковский, тверской и собственно карельский, а также на вепсский язык.