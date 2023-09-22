Жители Карелии по своей воле сдали свыше 60 единиц оружия

В ходе рейдов правоохранители изъяли 28 единиц оружия.

Вместе с полицией Карелии сотрудники и военнослужащие Росгвардии республики провели 108 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей, сообщили в управлении 23 сентября.

Добровольно жители Карелии сдали 63 единицы огнестрельного оружия, а 28 единиц росгвардейцам пришлось изъять.

По итогам проверки сотрудники составили 6 протоколов об административных правонарушениях.