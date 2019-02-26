Жители Карелии поддержали идею участия самовыдвиженцев в выборах главы региона

Опрос "Столицы на Онего" показал, что большинство поддерживает идею об участии самовыдвиженцев в выборах главы Карелии.

За этот вариант проголосовали 79% участников опрос (825 человек).

Против участия самовыдвиженцев в выборах – 8% (84 респондента).

А 134 (12%) участника заявили, что не ходят на выборы, поэтому им все равно.

Всего проголосовало 1044 человека.