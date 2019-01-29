15:33, 29 Января 2019
Жители Карелии попадут в "черные списки" из-за поправок к закону о кредитных историях
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Количество жителей Карелии, имеющих низкий кредитный рейтинг, составляет 13% от общей численности заемщиков – это самый неблагополучный показатель среди регионов Северо-Западного федерального округа.
Такие результаты дало исследование Объединенного Кредитного Бюро, которое проводилось в связи вступлением в силу с 31 января изменений в федеральном законе "О кредитных историях".
В законе говорится, что ОКБ будет выдавать каждому заемщику его индивидуальный кредитный рейтинг.
В регионах Северо-Запада доля заемщиков-физических лиц с низким кредитным рейтингом меньше, чем в Карелии. Такой же как Карелия показатель имеет лишь Вологодская область.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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