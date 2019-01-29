Жители Карелии попадут в "черные списки" из-за поправок к закону о кредитных историях

Количество жителей Карелии, имеющих низкий кредитный рейтинг, составляет 13% от общей численности заемщиков – это самый неблагополучный показатель среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Такие результаты дало исследование Объединенного Кредитного Бюро, которое проводилось в связи вступлением в силу с 31 января изменений в федеральном законе "О кредитных историях".

В законе говорится, что ОКБ будет выдавать каждому заемщику его индивидуальный кредитный рейтинг.

В регионах Северо-Запада доля заемщиков-физических лиц с низким кредитным рейтингом меньше, чем в Карелии. Такой же как Карелия показатель имеет лишь Вологодская область.

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