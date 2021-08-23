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Жители Карелии потратили школьные пособия от государства

Новости. Общество
14:23, 25 Августа 2021
фото: © МТС

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Эксперты МТС Банка изучили траты жителей Карелии, связанные с приближением нового учебного года.

Анализ расходов показал, что с 1 по 15 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего увеличились покупки компьютерной техники и книг — в 2,6 раза и в 2,2 раза.

2 августа в России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 000 рублей, что побудило родителей заняться приготовлениями к учебному году уже в начале августа.

Лидерами по росту транзакций в первую половину августа стали компьютеры и комплектующие к ним — их продажи выросли в 2,6 раза год к году. Средний чек при этом снизился на 23% до 4050 рублей.

На втором месте оказались книжные магазины — здесь рост составил 2,2 раза, средний чек вырос на 26% до 730 рублей.

Положительную динамику в первую декаду августа по сравнению с прошлым годом показали покупки детской одежды (+70%), школьных принадлежностей и канцтоваров (+57%) и спортивной формы (+27%). Средние чеки также выросли во всех категориях: детская одежда — на 90% до 1510 рублей, канцтовары — на 64% до 420 рублей и спортивная одежда — на 34% до 2580 рублей.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Карелии. Учитывались платежные операции с 1 по 15 августа 2020–2021 годов по соответствующим МСС-кодам.

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