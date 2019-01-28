Жители Карелии повредили забор пограничников ради рыбалки

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Жители поселка Реболы повредили оградительный забор рубежа инженерно-технических сооружений для проезда автомобилей, сообщили в Пограничном управлении Карелии.
Мужчины 1976 и 1993 годов рождения в конце октября с целью лова рыбы в труднодоступных местах в пограничной зоне осуществили повреждение оградительного забора.
Нарушители получили штраф.
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